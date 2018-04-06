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Китай предупредил США об ответных мерах на возможное повышение пошлин
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Китай предупредил США об ответных мерах на возможное повышение пошлин 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. Китай примет решительные меры, если США продолжат идти по пути протекционизма в торговой сфере и не будут принимать в расчет протест КНР и мирового сообщества, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на то, что президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.
"Что касается заявлений американской стороны, то мы будем смотреть на их заявления и реальные действия, и если Вашингтон не прислушается к протестам и возражениям Китая и всего мирового сообщества, продолжит следовать по пути протекционизма и придерживаться политики односторонних действий, мы будем сражаться до самого конца, непременно дадим решительный ответ, примем необходимые новые комплексные контрмеры ", — говорится в заявлении ведомства.
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