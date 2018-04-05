К середине апреля рубль потеряет до пяти процентов своей цены

— С начала недели стоимость "черного золота" снизилась с 70 до 67,5 доллара за баррель марки Brent. Рынок питается слухами, что Саудовская Аравия снизит официальную цену продажи на майские партии всех сортов нефти при поставках в Азию.

В то же время, некоторую поддержку баррель получил во вторник со стороны статистики от Американского института нефти. Отчет организации указал на снижение запасов нефти на 3,3 миллиона баррелей после роста на 5,3 миллиона неделей ранее. В среду цены снижались до 66,6 процента за бочку, но ситуацию спасли данные Управления энергетической информации минэнерго США , которые внезапно показали снижение запасов на 4,6 миллиона баррелей, тогда как эксперты ожидали роста за неделю на 0,2 миллиона. В результате цена на нефть быстро отыграла около одного доллара.

В целом, в области 70-70,5 процента цена на нефть имеет дело с серьезным сопротивлением, поэтому нельзя исключить ее снижения цен в среднесрочной перспективе до 63,5 доллара.

Пара EUR/USD снижается с середины прошлой недели, за это время она прошла путь с 1,2470 до 1,2290. Но в последние дни рост доллара на мировых рынках затормозился, не в последнюю очередь, из-за опасений по поводу торговой войны США с Китаем . В среду вышли предварительные данные по индексу потребительских цен в ЕС за март. Как и ожидалось, он вырос на 1,4 процента.

Скорее всего, сильной динамики доллара на мировых рынках не будет до пятницы, когда выйдет статистика по американскому рынку труда. Как ожидается, число созданных новых рабочих мест вне сельского хозяйства в марте могло снизиться до 198 тысяч после 313 тысяч в феврале. Если статистика не преподнесет сюрпризов, пара EUR/USD останется в диапазоне 1,2240-1,2345.

Без сильной негативной динамики рынка нефти до конца недели рубль будет демонстрировать стабильность. Доллар будет торговаться в диапазоне 57-58 рублей, европейская валюта — 70-71 рубля.

В перспективе до середины апреля, кроме снижения нефтяных цен, валютные спекулянты будут следить за ситуацией в Лондоне, получат ли развитие планы по затруднению клиринга российских долговых бумаг. Пока реализация этих рисков представляется маловероятной, но при негативном сценарии рубль может потерять до пяти процентов свой стоимости к иностранным валютам.