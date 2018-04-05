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СМИ: Китай предоставил Сирии через ООН продовольствие на $1 млн
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СМИ: Китай предоставил Сирии через ООН продовольствие на $1 млн 

ТАСС 14 минут назад
ПЕКИН, 5 апреля. /ТАСС/. Китайское правительство предоставило Сирии через Всемирную продовольственную программу ООН сельхозпродукцию на сумму $1 млн Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на посольство в Дамаске.
"Китай продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии, как за счет двусторонних механизмов взаимодействия, так и через международные организации", — заявил посол КНР в Дамаске Ци Цяньцзинь на церемонии передачи гуманитарного груза.
На предоставленные Пекином средства было закуплено 1,3 тыс. т зеленого горошка, который будет безвозмездно передан сирийцам.
Китай периодически предоставляет помощь Сирии для решения гуманитарных вопросов. С этой целью за последние семь лет Пекин подписал целую серию международных соглашений о поставках продовольствия сирийским беженцам, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения, Международным комитетом Красного Креста.
В мае прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что КНР присоединится к деятельности по обеспечению сирийской стороны продовольствием, и предложил программу, на реализацию которой в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» планируется выделить 2 млрд юаней (порядка $300 млн).
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