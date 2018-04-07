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На льготные авиаперевозки в ДФО выделят еще полмиллиарда рублей
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На льготные авиаперевозки в ДФО выделят еще полмиллиарда рублей 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
В 2018 году правительство России выделит дополнительные средства на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.
"Правительство дало поручение дополнительно разобраться в этом вопросе. Прошло совещание у главы кабинета министров Дмитрия Медведева. Первый шаг сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства России на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении в этом году, — заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. — Программа требует увеличения финансирования. Будем работать над ее дальнейшим развитием".
Напомним, на субсидирование пассажирских авиаперевозок в 2018 году из федерального бюджета изначально было выделено 3,8 миллиарда рублей, из них 2,9 миллиарда — для Дальнего Востока. Льготные авиабилеты были раскуплены в регионах ДФО буквально за считанные дни.
Ранее зампред правительства, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Минтрансу РФ, Росавиации и Минвостокразвития РФ выяснить, почему возник дефицит льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять меры для решения проблемы.
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