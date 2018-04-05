Boeing: торговая война между США и Китаем повредит мировой авиаиндустрии

"Оба правительства заняли позиции, которые могут причинить вред мировой авиационной индустрии, хотя никто еще не реализовал эти резкие меры", — говорится в заявлении компании.

Ранее офис торгового представителя США распространил список из 1,3 тысячи товаров, которые могут подпасть под новые ввозные пошлины США. Этот список включает продукцию авиакосмической и технологической отрасли КНР. В ответ Пекин выразил готовность ввести аналогичные меры против американских товаров. Повышение пошлин на продукцию Boeing в Китае могло бы означать передел китайского рынка авиаперевозок, который могут захватить основные конкуренты Boeing — европейская авиастроительная корпорация Airbus, а также местные производители.