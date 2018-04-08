В первом квартале 2018 г. объем выработанной электроэнергии в Китае вырос на 10 проц.

Пекин, 8 апреля / Синьхуа / — В первом квартале 2018 года объем выработанной в Китае электроэнергии составил 1,57 трлн киловатт-часов, что на 10 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

В частности, объем электроэнергии, выработанной тепловыми электростанциями, на которые приходится более 70 проц. электроэнергетических мощностей Китая, вырос на 8,7 проц., объем электроэнергии, выработанной гидроэлектростанциями, — на 2,7 проц.

Вместе с этим объем выработки электричества с помощью ветряных, солнечных и ядерных установок вырос на 37,9 проц., 58,7 проц. и 12,7 проц. соответственно.

Темпы роста объема выработки электроэнергии в стране в 2017 году составили 5,9 проц.