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В первом квартале 2018 г. объем выработанной электроэнергии в Китае вырос на 10 проц.
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В первом квартале 2018 г. объем выработанной электроэнергии в Китае вырос на 10 проц. 

ИА Синьхуа 8 апреля 2018
Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года объем выработанной в Китае электроэнергии составил 1,57 трлн киловатт-часов, что на 10 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.
В частности, объем электроэнергии, выработанной тепловыми электростанциями, на которые приходится более 70 проц. электроэнергетических мощностей Китая, вырос на 8,7 проц., объем электроэнергии, выработанной гидроэлектростанциями, — на 2,7 проц.
Вместе с этим объем выработки электричества с помощью ветряных, солнечных и ядерных установок вырос на 37,9 проц., 58,7 проц. и 12,7 проц. соответственно.
Темпы роста объема выработки электроэнергии в стране в 2017 году составили 5,9 проц.
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