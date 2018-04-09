Рост финансовых доходов Китая по итогам первого квартала 2018 года составил 13,6 процента

Пекин, 9 апреля / Синьхуа / — Финансовые доходы Китая по итогам первого квартала 2018 года выросли на 13,6 проц. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве финансов КНР.

Согласно заявлению финансового ведомства Китая, стабильный рост показателя был обусловлен, главным образом, ускоренным увеличением налоговых поступлений благодаря увеличению прибыли предприятий при стабильном росте экономики. На долю налоговых поступлений пришлось 87,7 проц. всех финансовых доходов за январь-март текущего года, что на 2,5 проц. больше в годовом выражении.