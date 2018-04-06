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В Белоруссии ответили на заявление Ткачева о новых рынках сбыта молока
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В Белоруссии ответили на заявление Ткачева о новых рынках сбыта молока 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Белоруссию не пугает намерение России развивать собственное молочное производство, заявил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью РИА Новости посоветовал белорусским производителям молока «искать новые рынки сбыта, помимо России». Ткачев мотивировал это тем, что у российской стороны есть серьезные намерения «напоить россиян отечественным молоком». Он отмечал, что в 2017 году доля Белоруссии в общем объеме поставок молочной продукции в РФ составила 86% — это 950 тысяч тонн, рост за три года на 24%.
"Это заявление абсолютно не пугает: мы сегодня диверсифицируем рынки сбыта. И это заметно по результатам прошлого года: у нас уменьшились поставки на главный для нас рынок, российский, и увеличились поставки в страны СНГ, Китай, страны Ближнего Востока", — сказал министр журналистам. По его словам, заявление российского коллеги лишь подтверждает правильность выбранного Минском пути по расширению географии поставок.
При этом Заяц заявил, что России не стоит «ограждаться каким-то глухим забором» от Белоруссии. По его словам, конкуренция подстегивает производителей развиваться. Кроме того, продолжил белорусский министр, Минск может поделиться своими наработками как с точки зрения технологий производства в сельском хозяйстве и переработки продукции, так и с точки зрения борьбы с заболеваниями животных.
Он также заявил, что необходимо вместе думать о том, чтобы «общий евразийский рынок наполнялся продуктами питания из ЕАЭС». Заяц подчеркнул, что «прежде чем ввозить молочные продукты из Уругвая, Новой Зеландии», целесообразно было бы рассмотреть и возможности стран союза.
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