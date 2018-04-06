В Белоруссии ответили на заявление Ткачева о новых рынках сбыта молока

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью РИА Новости посоветовал белорусским производителям молока «искать новые рынки сбыта, помимо России». Ткачев мотивировал это тем, что у российской стороны есть серьезные намерения «напоить россиян отечественным молоком». Он отмечал, что в 2017 году доля Белоруссии в общем объеме поставок молочной продукции в РФ составила 86% — это 950 тысяч тонн, рост за три года на 24%.

"Это заявление абсолютно не пугает: мы сегодня диверсифицируем рынки сбыта. И это заметно по результатам прошлого года: у нас уменьшились поставки на главный для нас рынок, российский, и увеличились поставки в страны СНГ, Китай , страны Ближнего Востока", — сказал министр журналистам. По его словам, заявление российского коллеги лишь подтверждает правильность выбранного Минском пути по расширению географии поставок.

При этом Заяц заявил, что России не стоит «ограждаться каким-то глухим забором» от Белоруссии. По его словам, конкуренция подстегивает производителей развиваться. Кроме того, продолжил белорусский министр, Минск может поделиться своими наработками как с точки зрения технологий производства в сельском хозяйстве и переработки продукции, так и с точки зрения борьбы с заболеваниями животных.