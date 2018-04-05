Ещё
Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что белорусским производителям молока следует искать другие рынки сбыта. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком", — сказал Ткачев.
Он также подчеркнул, что значительная часть сухого молока поставляется в Россию через соседнюю Белоруссию.
"Она вообще является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию — почти 120 белорусских молочных предприятий ввозят к нам свою продукцию. В 2017 году ее доля в общем объеме поставок составила 86% — это 950 тыс. тонн молочной продукции, рост за 3 года на 24%", — отметил Ткачев.
Министр добавил, что ведомство планирует закрыть указанный вопрос в ближайшие 5-7 лет.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия постоянно «наклоняет» Белоруссию.
Газета.Ru: последние новости
Шохин отрицает существование в России олигархов "нулевых" Путин назвал справедливую конкуренцию основой развития экономики Рада призвала мировое сообщество запретить строительство "Северного потока - 2"
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня7
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ90
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США48
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой318
ФСБ прикроет рыбаков121
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение