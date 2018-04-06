Белоруссия предложила научить Россию делать молоко

Белоруссия заявила о готовности поделиться с Россией собственным опытом и помочь в развитии молочной отрасли. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц , сообщает БЕЛТА.

«У нашей страны есть чему поучиться, есть что перенять. Наша страна готова оказать содействие Российской Федерации в быстрейшем достижении задач, который поставил мой коллега [министр сельского хозяйства России Александр Ткачев]», — сказал Заяц.

По его мнению, России нет необходимости «ограждаться каким-то глухим забором от своей соседки». Заяц предложил зарубежным специалистам изучить опыт республики в молочной отрасли. Конкуренция белорусских и российских производителей, полагает министр, является здоровой, и он не видит причин создавать искусственные барьеры.

Заяц добавил, что Белоруссия диверсифицирует рынки сбыта своего молока, сокращая поставки в Россию и наращивая их в страны СНГ и Ближнего Востока, а также в Китай