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Правительство будет составлять проект федерального бюджета по новым правилам
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Правительство будет составлять проект федерального бюджета по новым правилам 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Кабмин определил новый порядок составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 5 апреля.
Прежний порядок составления признан утратившим силу. Новым документом, в частности, уточнены полномочия Правительства и министерств, а также закреплены полномочия субъектов бюджетного планирования при составлении проектов.
Также постановлением предусмотрена подготовка материалов в государственной информационной системе «Электронный бюджет». Кроме того, внедрены программно-целевые принципы бюджетного планирования.
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