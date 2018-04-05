Правительство будет составлять проект федерального бюджета по новым правилам

Кабмин определил новый порядок составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 5 апреля.

Прежний порядок составления признан утратившим силу. Новым документом, в частности, уточнены полномочия Правительства и министерств, а также закреплены полномочия субъектов бюджетного планирования при составлении проектов.

Также постановлением предусмотрена подготовка материалов в государственной информационной системе «Электронный бюджет». Кроме того, внедрены программно-целевые принципы бюджетного планирования.