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Китай призвал США как можно скорее нормализовать двустороннюю торговлю
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Китай призвал США как можно скорее нормализовать двустороннюю торговлю 

BFM.RU 2 апреля 2018
Фото: Российская Газета
Китай призывает США отменить введенные пошлины на сталь и алюминий и путем диалога нормализовать двустороннюю торговлю. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства коммерции КНР, сообщает ТАСС.
«Приостановление выполнения Китаем части обязательств в отношении США является его законным правом в качестве государства — участника Всемирной торговой организации (ВТО). Надеемся, что США как можно скорее отменят нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло», — указано в сообщении.
«Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, сотрудничество — является единственно верным выбором. Обе стороны должны в полной мере урегулировать все вопросы путем диалога, реализовать совместное развитие», — подчеркивается в документе.
Как отмечается в заявлении ведомства, введение США пошлин на сталь и алюминий является «злоупотреблением уставом ВТО, а также мерой, направленной против нескольких государств, и серьезным нарушением интересов Китая и принципа недискриминации системы многосторонней торговли».
В воскресенье Министерство финансов Китая в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия сообщило о решении ввести со 2 апреля пошлины на 128 наименований американской продукции.
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 Ещё 4 источника 
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