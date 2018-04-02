Китай призвал США как можно скорее нормализовать двустороннюю торговлю

Китай призывает США отменить введенные пошлины на сталь и алюминий и путем диалога нормализовать двустороннюю торговлю. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства коммерции КНР, сообщает ТАСС

«Приостановление выполнения Китаем части обязательств в отношении США является его законным правом в качестве государства — участника Всемирной торговой организации (ВТО). Надеемся, что США как можно скорее отменят нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло», — указано в сообщении.

«Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, сотрудничество — является единственно верным выбором. Обе стороны должны в полной мере урегулировать все вопросы путем диалога, реализовать совместное развитие», — подчеркивается в документе.

Как отмечается в заявлении ведомства, введение США пошлин на сталь и алюминий является «злоупотреблением уставом ВТО, а также мерой, направленной против нескольких государств, и серьезным нарушением интересов Китая и принципа недискриминации системы многосторонней торговли».

В воскресенье Министерство финансов Китая в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия сообщило о решении ввести со 2 апреля пошлины на 128 наименований американской продукции.