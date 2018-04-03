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Белый дом надеется избежать эскалации торговых санкций с Китаем
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Белый дом надеется избежать эскалации торговых санкций с Китаем 

Прайм 3 апреля 2018
ВАШИНГТОН, 3 апр /ПРАЙМ/. Администрация США надеется избежать обмена торговыми санкциями с Китаем, который приведет к эскалации конфликта, заявил советник президента США по вопросам торговой и промышленной политики, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
"Я не думаю, что это будет так: действие — ответ, действие — ответ. Такого не должно быть, это просто ведет по спирали эскалации", — сказал Наварро в эфире CNBC.
Его просили прокомментировать импортные пошлины, введенные Китаем в ответ на пошлины, которыми президент США Дональд Трамп обложил ряд статей китайского импорта в США.
По словам Наварро, Трамп твердо намерен «выровнять» торговые отношения с Китаем, то есть сделать их более справедливыми для США.
Трамп ранее ввел высокие пошлины на импортную сталь и алюминий, включая данную продукцию из КНР. Эксперты предупреждали, что это может привести к торговой войне между США и их внешнеторговыми партнерами.
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