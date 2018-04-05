Карнавал на выживание

Российский и бразильский финансовые рынки оказались идентичными для инвесторов. Что бы ни происходило последние 20 лет, оба рынка демонстрировали одинаковую динамику. Как ценности населения влияют на развитие финансовой сферы и почему инвесторы не видят различий между кофейной и нефтяной державами?

Якова Миркина. Высочайшая корреляция между финансовыми рынками России Бразилии (акции, валюта) с конца 1990-х является одной из экономических «тайн». Что бы ни случалось в этих странах, как правило, их финансовые динамики «параллельны». Об этом говорится в исследовании «Феномен связанной динамики в глобальных финансах» заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН

«Особый путь». Заверните два Миркин указывает на сходство экономик, идей, общественного устройства России и Бразилии. Это экономики во многом сырьевые, вертикалей, концентрированной собственности, с сильным присутствием государства. Идеология «особого пути», идеи великой державы, сильного влияния в регионе. Уровень зрелости, место в мировой экономике сопоставимы у России и Бразилии. Обе страны рассматриваются прежде всего как сырьевые экономики (нефть, продовольствие, металлы). Еще одна общая черта этих рынков (как и всей группы развивающихся) — низкая капитализация рынков акций и очень низкая насыщенность деньгами, кредитами, банковскими активами. Она кратно ниже, чем в группе развитых стран.

Отмечается также сходство в коллективном поведении населения в России и Бразилии. И, соответственно, в том влиянии, которое оно оказывает на то, как устроена экономика и финансовые рынки в этих странах. И в той и в другой стране значимую роль играют «ценности выживания». В развитых экономиках, наоборот, большее значение у ценностей «самовыражения». Выживание не лучший способ создать крупные, стремящиеся к самостоятельному движению финансовые рынки.

«Именно такая коллективная модель поведения выстраивает модели экономики с высоко концентрированной собственностью, с крупным участием государства, с вертикальными владениями. Она основана на нерасположении населения к риску, к рисковым инвестициям и часто к инновациям. Соответственно, возникает финансовый сектор, основанный на банках и долгах, с очень небольшими рынками акций и финансовых инноваций. Участие розничных и в целом местных инвесторов в них резко ограниченно», — объясняет ученый. Следствием того, что местные финансовые рынки невелики, является их зависимость от нерезидентов.

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Большое латиноамериканское приключение

Когда на глобальном уровне происходит связанное, параллельное движение финансовых рынков, то естественно полагать, что оно вызывается не инвесторами внутри страны, тем более розничными (их роль невелика), а прежде всего нерезидентами, глобальными инвесторами.

«Вложения в акции и валюту на рынках России и Бразилии уже четверть века рассматриваются глобальными инвесторами как высокоспекулятивные, очень рискованные», — отмечается в статье Миркина.

Основой принятия решений глобальных инвесторов по действиям на рынках акций России и Бразилии являются три детерминанты. Первая — динамика цен на нефть (грубо говоря, их падение означает будущее движение вниз на рынках акций России и Бразилии, и наоборот). Соответственно этому и действуют инвесторы (их трейдеры), ежедневно принимая решения. Вторая — тесная связанность динамики акций России и Бразилии. То есть инвесторы (их трейдеры), наблюдая ту или иную динамику на одном рынке акций (России или Бразилии), автоматически ожидают, что другой рынок будет повторять это движение, и соответственно этому «покупают» или «продают». Коэффициент корреляции рынков акций России и Бразилии — 0,91. И рядом «дремлет», как детерминанта, динамика рынка акций США — как крупнейшего, ядра глобальных финансов в этом сегменте.

«Если вас удручают новости про кризис и тому подобные неприятности, то скажите себе: «Я в Бразилии. Это большое латиноамериканское приключение», — иронизирует Миркин.

Россия — на 90% Бразилия

«Сравнение рынков акций России и Бразилии происходит постоянно. Связано это с расчетом индекса MSCI BRIC. На мой взгляд, корреляция между рынками России и Бразилии есть, как и у всех рынков equity, но нельзя это назвать идентичностью, так как у каждого рынка есть свои особенности, страновые риски и инвесторы. Соответственно, можно сказать, что российские инвесторы смотрят на индекс Бразилии не в первую очередь, перед тем как принять решение по инвестициям на российский рынок», — отмечает аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин

Чтобы ответить на вопрос, действительно ли динамика финансовых рынков России и Бразилии идентична, нужно просто открыть долгосрочные графики бразильского индекса Bovespa и его российского «брата-близнеца» — индекса Московской биржи , говорит старший инвестиционный консультант компании «БКС Брокер» Максим Ковязин. «Как видно из графиков, корреляция равна практически 90%. У обеих стран идентичная структура экономики, ориентированная на экспорт. Только если в России основные статьи дохода — от экспорта сырьевых товаров, таких как нефть и газ, то в Бразилии, кроме полезных ископаемых, это еще сельхозпродукты, которые производятся в Бразилии, но перерабатываются уже за рубежом. Также у наших стран похожий инвестиционный рейтинг от ведущих рейтинговых агентств. Бразилия и Россия потеряли рейтинги инвестиционного уровня в 2015 году. В январе S&P Global Ratings ухудшило рейтинг Бразилии с „BB“ до „BB-“ со „стабильным“ прогнозом из-за недостаточных реформ и политической неопределенности. Moody's держит рейтинг Бразилии на уровне „Ba2“. Россия имеет инвестиционный рейтинг от двух агентств — Fitch и S&P Global Ratings. Отмечу, что глобальные инвестфонды при принятии решения о вложениях ориентируются в первую очередь на суверенные рейтинги стран», — объясняет Ковязин.

Малайзию Еще мы похожи на Индонезию

«На самом деле есть и сходство, и различия: сходство обусловлено тем, что многие страны, такие как Россия, Бразилия, ЮАР и другие, чьи экономики относятся к развивающимся и при этом значительно завязаны на сырье, в свое время относились портфельными управляющими к единому пулу и перетоки денег крупных фондов в активы этих стран происходили практически автоматически, с учетом доли той или иной страны в индексе. Была даже введена аббревиатура, которая прижилась: BRIC , а позднее BRICS — Бразилия, Россия, Индия Китай , Южная Африка. Естественно, что упаковка в единую корзину приводит и к единообразию принятия решений, а значит, и потоков капитала. Действительно, в долларовом выражении Бразилия прошла минимум своего фондового рынка в начале 2016 года, как и Россия (но и канадский индекс, кстати, тоже показал минимум в январе 2016 года). Доходность 10-летних гособлигаций тоже похожа: у Бразилии — 4,8% годовых, у России — 4,5%. Сходство тем больше, чем ближе структура экономик и более сходны политические риски. Например, индексы Германии DAX и Франции CAC40 сходны почти до идентичности. Последние три года сходны динамики РТС и индонезийского JCI, еще сильнее наше сходство с малайзийским KLCI», — полагает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев

В 2015 году ВВП России снизился на 3,7%, причиной экономического спада стали санкции и падение цен на нефть. В экономике Бразилии в 2015 году также начались проблемы. Экономика страны оказалась в центре давления трех факторов: кризиса кредитования развивающихся рынков, проблем в Китае и изменения денежно-кредитной политики США. ВВП Бразилии по итогам 2015 года упал на 3,8%.

Годовая инфляция в Бразилии в 2017 году составила 2,95% и оказалась минимальной с 1998 года. В России инфляция в 2017 году составила 2,52%. Цель по инфляции в Бразилии составляет 4,5% и может колебаться в пределах 1,5 процентного пункта, в России таргет по инфляции установлен на уровне 4% годовых.