Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 1,57%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов энергетики, здравоохранения и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подорожал на 1,57%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI), которые подорожали на 0,130 п. (19,12%), закрывшись на отметке в 0,810. Котировки Corus Entertainment Inc (TO:CJRb) выросли на 1,14 п. (19,03%), завершив торги на уровне 7,13. Бумаги Aurora Cannabis Inc (TO:ACB) выросли в цене на 0,830 п. (10,84%), закрывшись на отметке 8,490.

Лидерами падения стали акции Restaurant Brands Intl (TO:QSR), цена которых упала на 1,68 п. (2,27%), завершив сессию на отметке 72,23. Акции Air Canada (TO:AC) поднялись на 0,470 п. (1,78%), закрывшись на уровне 25,880, а Spin Master Corp (TO:TOY) снизились в цене на 0,86 п. (1,69%) и завершили торги на отметке 50,02.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (742) превысило количество закрывшихся в минусе (365), а котировки 123 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 7,20% до отметки 14.44.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,78%, или 10,40, достигнув отметки $1.329,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,43%, или 0,27, до $63,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,59%, или 0,40, до отметки $68,42 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,09% до 0,7841, а котировки CAD/EUR повысились на 0,42%, достигнув отметки 0,6406.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,40% до 90,14.