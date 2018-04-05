Ещё
Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 1,57%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 1,57% 

Investing.com Россия 49 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов энергетики, здравоохранения и телекоммуникаций.
На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подорожал на 1,57%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI), которые подорожали на 0,130 п. (19,12%), закрывшись на отметке в 0,810. Котировки Corus Entertainment Inc (TO:CJRb) выросли на 1,14 п. (19,03%), завершив торги на уровне 7,13. Бумаги Aurora Cannabis Inc (TO:ACB) выросли в цене на 0,830 п. (10,84%), закрывшись на отметке 8,490.
Лидерами падения стали акции Restaurant Brands Intl (TO:QSR), цена которых упала на 1,68 п. (2,27%), завершив сессию на отметке 72,23. Акции Air Canada (TO:AC) поднялись на 0,470 п. (1,78%), закрывшись на уровне 25,880, а Spin Master Corp (TO:TOY) снизились в цене на 0,86 п. (1,69%) и завершили торги на отметке 50,02.
На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (742) превысило количество закрывшихся в минусе (365), а котировки 123 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 7,20% до отметки 14.44.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,78%, или 10,40, достигнув отметки $1.329,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,43%, или 0,27, до $63,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,59%, или 0,40, до отметки $68,42 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,09% до 0,7841, а котировки CAD/EUR повысились на 0,42%, достигнув отметки 0,6406.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,40% до 90,14.
Investing.com Россия: последние новости
Конфликт США и Китая встал на пути российского рынка Курс доллара продолжил снижение против иены из-за опасений о торговой войне Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 1,78%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда142
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»260
Для россиян придумали американское наказание203
Умерла Ирина Токмакова8
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение