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Белый дом надеется, что Китай все же изменит свою торговую политику
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Белый дом надеется, что Китай все же изменит свою торговую политику 

ТАСС 17 минут назад
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Вашингтон надеется на то, что Китай прекратит использование «нечестных методов ведения торговли». Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Во вторник администрация США обнародовала список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В перечень на 45 страницах включено 1,3 тыс. наименований различной продукции, в том числе из таких сфер, как аэрокосмическая, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, машиностроение, судостроение и морская техника, разработка и производство современного железнодорожного оборудования, транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии, электрогенерирующее оборудование, сельскохозяйственная техника, фармацевтические препараты.
Сандерс несколько раз ушла от ответа на вопрос о том, откажутся ли США от применения пошлин, если Китай пойдет на уступки и согласится с требованиями Вашингтона. «Я не собираюсь забегать вперед, мы все еще в процессе рассмотрения [пошлин]. Но конечно же мы ждем от Китая перемен и прекращения использования нечестных торговых методик, которые они применяли десятилетиями», — сказала она.
"Пройдет пара месяцев до того, как введенные обеими сторонами пошлины начнут действовать и применяться, и мы надеемся, что Китай поступит правильно", — продолжила пресс-секретарь. Она также предупредила, что в противном случае Вашингтон продолжит политику использования тарифов.
В аппарате представителя США на торговых переговорах во вторник пояснили, что, согласно требованиям действующего законодательства, все «заинтересованные стороны должны представить к 11 мая в письменной форме свои соображения» по поводу предлагаемого введения дополнительных пошлин с тем, чтобы 15 мая были проведены публичные слушания. Контрдоводы по итогам слушаний необходимо представить к 22 мая.
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