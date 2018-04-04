Американские пошлины на товары из КНР вступят в силу через пару месяцев — Белый дом

"Мы сейчас находимся на этапе рассмотрения… Пройдет еще пара месяцев до того, как пошлины с обеих сторон вступят в силу. И мы надеемся, что Китай поступит правильно… Мы просим Китай прекратить нечестные действия в торговле", — сказала она.

Госсовет Китая в среду принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США , в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году объем импорта из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.

Ранее США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, в отношении которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.