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Американские пошлины на товары из КНР вступят в силу через пару месяцев — Белый дом
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Американские пошлины на товары из КНР вступят в силу через пару месяцев — Белый дом 

Прайм 38 минут назад
ВАШИНГТОН, 4 апр /ПРАЙМ/. Американские пошлины на товары из Китая вступят в силу месяца через два, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Мы сейчас находимся на этапе рассмотрения… Пройдет еще пара месяцев до того, как пошлины с обеих сторон вступят в силу. И мы надеемся, что Китай поступит правильно… Мы просим Китай прекратить нечестные действия в торговле", — сказала она.
Госсовет Китая в среду принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году объем импорта из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.
Ранее США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, в отношении которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.
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