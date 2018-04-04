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Ли Кэцян встретился с президентом Зимбабве Э. Мнангагвой
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Ли Кэцян встретился с президентом Зимбабве Э. Мнангагвой 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в Доме народных собраний в Пекине провел встречу с прибывшим в Китай с государственным визитом президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Ли Кэцян отметил, что Зимбабве является для Китая важным африканским партнером по сотрудничеству, и Китай намерен совместно с зимбабвийской стороной создавать новые формы сотрудничества, углублять сотрудничество в области строительства инфраструктуры, сельского хозяйства, производственных мощностей и человеческих ресурсов. Правительство Китая поощряет коммерческое сотрудничество китайских предприятий с Зимбабве и намерено предоставлять Зимбабве посильную поддержку и помощь для социально-экономического развития этой страны.
Э. Мнангагва заявил, что новое правительство Зимбабве работает над дальнейшим усилением традиционной дружбы с Китаем, укреплением взамного доверия между двумя странами, углублением взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, экономики, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и туризма. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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