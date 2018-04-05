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Торговая война США нарушает правила ВТО, заявил глава МИД Китая
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Торговая война США нарушает правила ВТО, заявил глава МИД Китая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Начатая Америкой торговая война нарушает правила ВТО и расшатывает основы глобальной торговой системы, заявил глава МИД Китая Ван И в четверг.
"Китайская и американская экономики глубоко интегрированы… Если США считают, что с помощью протекционизма можно поживиться, то они ошибаются", — заявил Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
По его словам, мировая экономика «еле-еле встала в русло восстановления и роста мировой торговли, в этот момент американцы под предлогом якобы защиты прибегают к торговой войне».
"Это… ничем не прикрытая экономическая гегемония, серьезное, грубое нарушение правил ВТО. Оно расшатывает основы глобальной торговой системы и, несомненно, нанесет ущерб нормальному развитию мировой экономики, глобальной торговле", — сказал глава МИД КНР.
Он призвал мировое сообщество сообща «противостоять таким односторонним шагам и нарушению правил».
В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.
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