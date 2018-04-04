Китай: мы отвечаем США на попытки навредить нам

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Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика». Власти Китая заявили о том, что будут принимать ответные меры при любых попытках со стороны США навредить национальным интересам Китая.

Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо, прокомментировав ранее принятые меры о повышении тарифов на ряд товаров из США, в частности, соевых бобов.

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"Мы ценим наши отношения с фермерами США, но при этом мы очень обеспокоены теми субсидиями, которые они получают от американских властей. Это наносит ущерб интересам фермеров Китая. Мы обязаны принимать ответные действия, когда кто-то наносит ущерб нашим интересам. Мы нуждаемся в поставках американской сои, Китай крупнейший в мире потребитель соевых бобов. Но при этом, в мире много стран, которые могут увеличить экспорт сои в Китай.