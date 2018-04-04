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Китай: мы отвечаем США на попытки навредить нам
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Китай: мы отвечаем США на попытки навредить нам 

Вести Экономика 39 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Miguel Candela/Global Look Press/ZUMA Press
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Власти Китая заявили о том, что будут принимать ответные меры при любых попытках со стороны США навредить национальным интересам Китая.
Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо, прокомментировав ранее принятые меры о повышении тарифов на ряд товаров из США, в частности, соевых бобов.
[ИСТОРИЯВОПРОСА]
"Мы ценим наши отношения с фермерами США, но при этом мы очень обеспокоены теми субсидиями, которые они получают от американских властей. Это наносит ущерб интересам фермеров Китая. Мы обязаны принимать ответные действия, когда кто-то наносит ущерб нашим интересам. Мы нуждаемся в поставках американской сои, Китай крупнейший в мире потребитель соевых бобов. Но при этом, в мире много стран, которые могут увеличить экспорт сои в Китай.
Никому не стоит рассчитывать, что Китай «проглотит» любые действия, которы наносят ущерб нашим законным интересам. Это принцип, который мы должны соблюдать. Администрации США пора вернуться к нормальной процессу переговоров, возобновить реальный диалог с Китаем". [/ИСТОРИЯВОПРОСА]
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