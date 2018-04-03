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РФ усилит контроль над томатами из Армении
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Россельхознадзор может усилить контроль за томатами, ввозимыми из Армении 

РИА Новости 3 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор планирует организацию предотгрузочного контроля в Армении партий томатов, предназначенных для поставок на территорию РФ, из-за подозрений в реэкспорте, сообщает ведомство.
Такое решение принято в связи со значительным увеличением объемов поставок томатов из Армении в Россию при отсутствии полной информации об объемах производства и наименовании производителей томатов, а также достоверных сведений о стране происхождения продукции, говорится в сообщении.
Ранее, в октябре прошлого года, сообщалось, что Россельхознадзор предлагает Федеральной таможенной службе РФ проводить досмотр партий томатов, которые попадают в Россию из Азербайджана и Армении через ряд пунктов пропуска на Северном Кавказе, с их полной выгрузкой из автотранспортных средств.
Российские власти неоднократно отмечали, что помидоры из Турции продолжают нелегально попадать в Россию путем реэкспорта, в частности, из Белоруссии, Армении и Азербайджана.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.
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