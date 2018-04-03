РФ усилит контроль над томатами из Армении

Россельхознадзор может усилить контроль за томатами, ввозимыми из Армении

Россельхознадзор планирует организацию предотгрузочного контроля в Армении партий томатов, предназначенных для поставок на территорию РФ , из-за подозрений в реэкспорте, сообщает ведомство.

Такое решение принято в связи со значительным увеличением объемов поставок томатов из Армении в Россию при отсутствии полной информации об объемах производства и наименовании производителей томатов, а также достоверных сведений о стране происхождения продукции, говорится в сообщении.

Ранее, в октябре прошлого года, сообщалось, что Россельхознадзор предлагает Федеральной таможенной службе РФ проводить досмотр партий томатов, которые попадают в Россию из Азербайджана и Армении через ряд пунктов пропуска на Северном Кавказе, с их полной выгрузкой из автотранспортных средств.

Российские власти неоднократно отмечали, что помидоры из Турции продолжают нелегально попадать в Россию путем реэкспорта, в частности, из Белоруссии , Армении и Азербайджана.