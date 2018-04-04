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США: заказы на товары длительного пользования в феврале выросли на 3.0%
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США: заказы на товары длительного пользования в феврале выросли на 3.0% 

ФИНАМ 4 апреля 2018
Число заказов на товары длительного пользования в США в феврале выросло в месячном исчислении на 3.0% при ожидавшихся 3.1% после сокращения на 3.6% в январе.
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