Китай может помочь «Роскосмосу» в строительстве сверхтяжёлой ракеты

Антон Жиганов — исполнительный директор по бизнесу и коммерциализации «Роскосмоса» — заявил, что наша страна рассчитывает на сотрудничество с Китаем в вопросе создания сверхтяжёлой ракеты.

При этом он уточнил, что решение о таком сотрудничестве ещё не принято, передаёт РИА Новости

«У нас есть несколько точек международного партнёрства, Китай одна из таких точек… возможно, это может быть одним из направлений взаимодействия, — подчеркнул исполнительный директор госкорпорации. — Мы будем предлагать им участвовать во всех программах, которые ведём».

Кроме того, он отметил, что по всем программам «Роскосмоса» рассматривается возможность сотрудничества с международными партнёрами, прежде всего с Китаем.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что по мнению академика Российской академии космонавтики Александра Железнякова , китайская космическая программа очень активно развивается и принесёт ещё много сюрпризов.

«Это третья сейчас по развитости космонавтика мира, она уже значительно опережает и японскую, и европейскую», — резюмировал эксперт.

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