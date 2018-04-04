Ещё
Китай может помочь «Роскосмосу» в строительстве сверхтяжёлой ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай может помочь «Роскосмосу» в строительстве сверхтяжёлой ракеты 

Свободная пресса 1 час назад
Антон Жиганов — исполнительный директор по бизнесу и коммерциализации «Роскосмоса» — заявил, что наша страна рассчитывает на сотрудничество с Китаем в вопросе создания сверхтяжёлой ракеты.
При этом он уточнил, что решение о таком сотрудничестве ещё не принято, передаёт РИА Новости.
«У нас есть несколько точек международного партнёрства, Китай одна из таких точек… возможно, это может быть одним из направлений взаимодействия, — подчеркнул исполнительный директор госкорпорации. — Мы будем предлагать им участвовать во всех программах, которые ведём».
Кроме того, он отметил, что по всем программам «Роскосмоса» рассматривается возможность сотрудничества с международными партнёрами, прежде всего с Китаем.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что по мнению академика Российской академии космонавтики Александра Железнякова, китайская космическая программа очень активно развивается и принесёт ещё много сюрпризов.
«Это третья сейчас по развитости космонавтика мира, она уже значительно опережает и японскую, и европейскую», — резюмировал эксперт.
Новости Китая: Китай отправил на орбиту два навигационных спутника
О традициях, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Со 2 апреля Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США Кудрин выбрал для пенсий жесткую реформу Запад ломает российскую нефтяную иглу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Украина избавится от дружбы с Россией112
Россия созвала Совбез ООН437
Трамп потребовал платы за Сирию124
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение