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Oxford Economics: Торговая война США и КНР слабо отразится на мировой экономике
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Oxford Economics: Торговая война США и КНР слабо отразится на мировой экономике 

Прайм 26 минут назад
Фото: Прайм
Торговая война, которая может развернуться между США и Китаем, слабо отразится на мировой экономике в ближайшем будущем, считают эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics (OE).
Госсовет Китая в среду принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году объем импорта из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.
Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.
По мнению экспертов ОЕ, концентрация торговых ограничений в нескольких секторах не будет иметь серьезного влияния на экономику обеих стран в ближайшем будущем, однако в перспективе ухудшение торговых отношений между США и Китаем «будет иметь серьезное влияние на рост глобальной экономики».
По оценке экспертов, меры, принимаемые США и КНР, не будут иметь немедленного эффекта. Возможно, будут замедлены инвестиции и сократятся торговые потоки. Рост мирового ВВП вследствие указанных протекционистских мер может сократиться на около 0,1 процентного пункта в 2019 году и на около 0,2 процентного пункта в 2020 году.
"Расширение США ограничений на большую часть импортируемой продукции, таких как телеком/электроника, может иметь значительное негативное влияние на другие азиатские экономики. Также NAFTA становится «менее открытым» торговым соглашением из-за возможной напряженности в автомобильном секторе между США и ЕС", — отмечается также в отчете агентства.
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