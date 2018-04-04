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Китай усилит меры по стимулированию возвращения на родину обучавшихся за пределами страны учащихся
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Китай усилит меры по стимулированию возвращения на родину обучавшихся за пределами страны учащихся 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Китай будет создавать еще больше программ для побуждения обучающихся за пределами КНР китайских учащихся к возвращению на родину для открытия собственного бизнеса и продвижения инноваций. Об этом говорится в официальном решении, которое было принято по результатам состоявшегося сегодня заседания Госсовета КНР под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
Среди подобных мер — упрощение процедур сертификации на местном уровне и облегчение процесса получения обучавшимися за пределами Китая студентами прописки, а также создание условий для обеспечения образовательных нужд детей подобных специалистов.
Ли Кэцян указал, что значительное число обучавшихся за пределами КНР китайских учащихся в настоящее время ежегодно после получения образования делают выбор в пользу возвращения на родину для продвижения инноваций и предпринимательства.
В период с 1978 по 2017 годы 83,73 проц обучавшихся за пределами КНР китайских учащихся — 3,132 млн человек — вернулись на родину. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования КНР. Только в 2017 году общее число вернувшихся в Китай выпускников зарубежных образовательных учреждений составило 480,9 тыс. — на 11,19 проц больше, чем годом ранее.
Госсовет КНР также планирует такие меры, нацеленные на эту группу специалистов, как кредиты на основе прав интеллектуальной собственности для обеспечения финансирования старт-апов, упрощенные процедуры регистрации торговых знаков, оптимизация процесса подачи заявок на экспорт и поддержка коммерциализации научно-технологических разработок. Кроме того, будет создана система общественных услуг для предоставления полноценной помощи возвращающимся в Китай специалистам. —0—
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