Новые транши от МВФ для Киева маловероятны, считают в Нацбанке Украины

"Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес рейдерят, коррупция сменила лицо, но не исчезла. В условиях большей прозрачности недовольство общества становится больше чем даже в 2013-2014 годах", — написал он в среду на своей странице в Facebook.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в среду, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысит цены на газ, «народ поднимется и сметет власть».

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.