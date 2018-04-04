Трамп признал поражение США в торговой войне 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты проиграли торговую войну Китаю много лет назад. Именно из-за этого Америка получила огромный торговый дефицит с КНР. Такое заявление Трамп сделал в своем Twitter.
«Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем, эта война была проиграна много лет назад из-за глупых или некомпетентных людей, которые представляли США. Теперь у нас торговый дефицит [с Китаем] в объеме 500 миллиардов долларов в год, а [американской] интеллектуальной собственности было украдено еще на 300 миллиардов долларов. Мы не можем позволить этому продолжаться», — написал Трамп.
Американские власти 3 апреля опубликовали список из 1,3 тысячи товаров, поставляемых из Китая, в отношении которых могут ввести 25-процентные импортные пошлины. Это, как поясняет Вашингтон, станет ответом на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию. Планируется, что это позволит США преодолеть возникший торговый дефицит.
We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U. S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018
Решение Вашингтона не осталось без ответа — китайская сторона 4 апреля сообщила, что готова к симметричному ответу и подготовила собственный список из более чем 100 американских товаров, на которые могут распространиться 25-процентные пошлины. В Пекине, однако, не анонсировали дату введения этих тарифов. Как пояснили власти КНР, решение будет зависеть от того, когда американское правительство введет свои пошлины.