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Рубль вечером терял к доллару и рос к евро
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня
Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

Рубль вечером терял к доллару и рос к евро 

Прайм 51 минуту назад
Рубль вечером в четверг снижался к доллару и слегка рос к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форекс, отмечают трейдеры.
Геополитические риски мешают валюте РФ укрепляться, несмотря на рост спроса на рисковые активы на мировых площадках, говорят эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 18.44 мск повышался на 0,27 рубля — до 57,71 рубля, курс евро снижался на 0,05 рубля, до 70,51 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ
Курс рубля снижался к доллару и слегка рос к евро, отыгрывая его ослабление на форекс в район 1,2220 доллара.
Возврат рынка нефти выше 68 долларов за баррель сорта Brent (июньский фьючерс) поддерживает курс российской валюты.
Надежды на переговоры США и Китая и недопущение торговых войн между этими странами обусловили сегодня рост на рынках рискового капитала. Однако российский валютный рынок остался несколько в стороне от этого.
Видимо, сказывается осторожность инвесторов, ожидающих сегодня введения новых американских санкций против российских бизнесменов и высокопоставленных лиц, подозреваемых в США в оказании влияния на выборы американского президента.
В итоге доллар вечером рос на 0,4%, евро снижался на 0,1%. Рублевая цена нефти поднялась выше 3,9 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Пара доллар-рубль в четверг оставалась выше поддержки 57,35 рубля, до пробития которой вниз «быки» будут пробовать поднять доллар в район 58 рублей, рассуждает Елена Кожухова из компании «Велес Брокер».
"Пара евро-рубль при этом «топталась» на месте у важной отметки 70,65, от которой может зависеть дальнейшее направление краткосрочного движения. В последние дни евро показывает слабость, что может выступать сигналом скорого разворота пары вниз", — добавила она.
На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57,2-58,2 рубля, евро — в коридоре 69,9-71,1 рубля, оценил ситуацию Иван Марчена из компании Forex Club.
Прайм: последние новости
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