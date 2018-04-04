Рынок акций Швеции закрылся падением, OMX Stockholm 30 снизился на 0,94%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, сырья и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 упал на 0,94%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Autoliv Inc (ST:ALIVsdb), которые подорожали на 14,0 п. (1,14%), закрывшись на отметке в 1.246,0. Котировки Swedish Match (ST:SWMA) выросли на 3,8 п. (1,01%), завершив торги на уровне 379,8. Бумаги H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb) выросли в цене на 0,5 п. (0,42%), закрывшись на отметке 124,6.

Лидерами падения стали акции Abb (ST:ABB), цена которых упала на 10,9 п. (5,60%), завершив сессию на отметке 184,5. Акции Atlas Copco B (ST:ATCOb) поднялись на 9,0 п. (2,87%), закрывшись на уровне 305,1, а Atlas Copco A (ST:ATCOa) снизились в цене на 9,5 п. (2,71%) и завершили торги на отметке 341,0.

На фондовой бирже Стокгольма количество подешевевших бумаг (427) превысило количество закрывшихся в плюсе (182), а котировки 60 акций практически не изменились.

Котировки акций Swedish Match (ST:SWMA) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,01%, 3,8 п., и завершили торги на отметке 379,8.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,71%, или 0,45, достигнув отметки $63,06 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,81%, или 0,55, до $67,57 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,12%, или 1,60, до отметки $1.338,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK выросла на 0,27% до 10,3269, а котировки USD/SEK повысились на 0,08%, достигнув отметки 8,4009.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 89,73.