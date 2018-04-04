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Эксперт оценил проект газопровода «Турецкий поток»
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Эксперт оценил проект газопровода «Турецкий поток» 

RT на русском 1 час назад
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил проект газопровода «Турецкий поток».
По его словам, неадекватное финансирование украинской газотранспортной системы создаёт большой риск для России.
«Россия приходит к ситуации, когда одна из крупнейших компаний страны может просто в какой-то момент не суметь в силу неспособности своего партнёра, прокачивающего газ, доставить практически половину объёма покупателю», — пояснил эксперт.
Как считает Фролов, газопровод, проложенный по дну Чёрного моря, снимает этот риск.
Если будет построена ещё и вторая нитка и по ней пойдёт газ потребителям хотя бы на Балканах, то эффективность проекта вырастает пропорционально, добавил эксперт.
Ранее в Кремле рассказали о реализации проекта газопровода «Турецкий поток».
Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство «Северного потока — 2».
RT на русском: последние новости
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