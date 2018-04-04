Эксперт оценил проект газопровода «Турецкий поток»

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил проект газопровода «Турецкий поток».

По его словам, неадекватное финансирование украинской газотранспортной системы создаёт большой риск для России

«Россия приходит к ситуации, когда одна из крупнейших компаний страны может просто в какой-то момент не суметь в силу неспособности своего партнёра, прокачивающего газ, доставить практически половину объёма покупателю», — пояснил эксперт.

Как считает Фролов, газопровод, проложенный по дну Чёрного моря, снимает этот риск.

Если будет построена ещё и вторая нитка и по ней пойдёт газ потребителям хотя бы на Балканах, то эффективность проекта вырастает пропорционально, добавил эксперт.

Ранее в Кремле рассказали о реализации проекта газопровода «Турецкий поток».