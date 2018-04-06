«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного природного газа в Испанию

«Большой контракт у нас с Fenosa, они хорошо представлены на южноамериканском рынке. Вчера, кстати, танкер разгрузился в Бильбао », -отметил он.

Михельсон, добавил, что «Газпром» не представлен на испанском рынке, поэтому пересечения с поставками российского трубопроводного газа нет.

В «Новатэке» RNS пояснили, что речь идёт о поставках газа с завода «Ямал СПГ».