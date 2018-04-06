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«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного природного газа в Испанию
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«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного природного газа в Испанию 

Rambler News Service 6 апреля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
«Новатэк» начал поставки сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» в Испанию, в адрес испанской компании Fenosa, сообщил журналистам глава «Новатэка» Леонид Михельсон.
«Большой контракт у нас с Fenosa, они хорошо представлены на южноамериканском рынке. Вчера, кстати, танкер разгрузился в Бильбао», -отметил он.
Михельсон, добавил, что «Газпром» не представлен на испанском рынке, поэтому пересечения с поставками российского трубопроводного газа нет.
В «Новатэке» RNS пояснили, что речь идёт о поставках газа с завода «Ямал СПГ».
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