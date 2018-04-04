СМИ: главными жертвами торговой войны с Китаем станут Boeing и Ford

Американские авиакомпании и производители автомобилей больше всех страдают от торговой войны, которую развязали Вашингтон и Пекин, передает Reuters

По данным MarketWatch и Investing, до начала торговой сессии в Нью-Йорке акции Boeing падают на 5%, а ценные бумаги по производству спецтехники Caterpillar — на 4%. Для Ford General Motors и Fiat Chrysler падение составляет от 2,5% до 4%. Падение Tesla достигало 5%.

По словам аналитиков, самый сильный удар примут на себя промышленники.

Отмечается также, что более чем на 500 пунктов (более 2%) падают фьючерсы Dow Jones YMM8. Фьючерсы S&P 500 ESM8 падают на 1,5%, а Nasdaq-100 NQM8 — на 2%. Все компоненты Dow Jones находятся в красной зоне, причем 24 из 30 — торгуются на премаркете.

Китайские индексы на фоне новостей о готовности Пекина и Вашингтона ввести пошлины снижаются незначительно. Композитный индекс Шанхайской биржи упал на 0,18%, индекс SSE 180 — на 0,11%.

Ранее Китай объявил о готовности ввести 25%-ные пошлины на 106 товаров из США , рыночная стоимость которых приближается к 50 млрд долларов. В зависимости о шагов США эти пошлины вступят в силу. В числе товаров, указанных китайской стороной, — самолеты, автомобили, соевые бобы, мясо и химикаты.

Такой ответ Пекин дал американскому торговому представительству, опубликовавшему список из 1,3 тысячи китайских товаров, которые также могут попасть под 25%-ные пошлины.