Трамп: США лишь окрепнут в результате «тарифного спора» с Китаем

Трамп отметил, что ни о какой «торговой войне» с Китаем не может быть и речи, поскольку США, по его словам, «уже давно ее проиграли». Предпринимаемые Вашингтоном меры в отношении Пекина, как он дал понять, призваны вернуть утраченные позиции США в торговле с Китаем. И эта цель, как он подчеркнул, будет достигнута, хотя это и потребует определенных «жертв».

"Я не утверждаю, что все пройдет безболезненно

поэтому что-то мы, возможно, потеряем. Но когда мы [с этим] покончим, мы значительно укрепим страну. Так что мы можем понести потери, но знаете что, мы в итоге станем еще более сильными", — заявил президент.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится большой внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд Во вторник он вновь отметил, выступая перед журналистами в Белом доме, что с большим уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину , но у США «есть проблема с Китаем». «Они [Пекин] создали торговый дефицит, и это не то, с чем мы смогли бы жить, мы будем вести переговоры с Китаем», — добавил президент.

Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Меморандум был подготовлен после того, как Лайтхайзер уведомил президента об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем прав на интеллектуальную собственность американских компаний, которое было начато еще в августе прошлого года. Пекин отвергает предъявляемые обвинения. Со 2 апреля Китай ввел пошлины в размере до 25% на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты и свинину. Этой мерой Пекин ответил на введение США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.