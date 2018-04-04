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МВФ предложил Украине поднять тарифы на газ на 35 процентов
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МВФ предложил Украине поднять тарифы на газ на 35 процентов 

Российская Газета 41 минуту назад
Международный валютный фонд (МВФ) побуждает Украину к повышению тарифов на газ на 35 процентов. Об этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков рассказал в интервью изданию Лига.нет.
По словам Авакова, «есть много текущих проблем», среди которых он назвал «взаимодействие с МВФ». Чиновник уточнил, что организация предлагает повысить тарифы на газ на 35%. На его взгляд, если Киев выполнит это предложение, украинское население «сметет власть», после чего придут «популисты», которые вернут тарифы на газ на прежний уровень.
МВФ уже не первый год требует от Киева поднять тарифы на газ для населения, мотивируя это тем, что существующие различия в ценах являются источником коррупции. Это требование является одним из необходимых условий для получения Киевом следующего транша финансовой помощи МВФ. Программа на сумму в 17,5 миллиарда долларов была одобрена советом директоров фонда в 2015 году и рассчитана на четыре года.
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