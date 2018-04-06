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Нефть подешевела на фоне торговой войны между США и Китаем
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Нефть подешевела на фоне торговой войны между США и Китаем 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Прайм
Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз после скачка по итогам предыдущей сессии, обусловленного данными о резком снижении запасов в США.
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 44 цента — до 67,89 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май снизилась на 46 центов — до 63,08 долларов за баррель, передает «Интерфакс».
Негативное влияние на рынок в пятницу оказывают возросшие в очередной раз опасения торговой войны между США и Китаем после появления информации о намерении американского президента Дональда Трампа обложить новыми пошлинами товары китайского экспорта еще на 100 млрд долларов.
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