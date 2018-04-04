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Журнал «Пресс-служба» проведет отраслевую конференцию
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Журнал «Пресс-служба» проведет отраслевую конференцию 

Партнерский материал 45 минут назад
Фото: depositphotos.com
19-20 апреля 2018 года в Москве состоится международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба-2018» — ежегодное мероприятие, организованное журналом «Пресс-служба» для специалистов по связям с общественностью.
На конференции выступят ведущие эксперты в области PR c докладами и мастер-классами, в которых затронут самые актуальные вопросы функционирования современной пресс-службы. Спикеры мероприятия расскажут о новых тенденциях в области PR и информационной работы, новых приемах и методах работы. Поделятся актуальными кейсами и практическими инструментами, проведут разбор ошибок.
Работа конференции будет проходить в два тематических потока: связи с общественностью в государственных структурах и связи с общественностью в бизнесе. Участники смогут переходить с потока на поток и слушать интересующие их доклады.
Посмотреть программу и забронировать билет можно на сайте.
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