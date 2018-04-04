Журнал «Пресс-служба» проведет отраслевую конференцию

19-20 апреля 2018 года в Москве состоится международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба-2018» — ежегодное мероприятие, организованное журналом «Пресс-служба» для специалистов по связям с общественностью.

На конференции выступят ведущие эксперты в области PR c докладами и мастер-классами, в которых затронут самые актуальные вопросы функционирования современной пресс-службы. Спикеры мероприятия расскажут о новых тенденциях в области PR и информационной работы, новых приемах и методах работы. Поделятся актуальными кейсами и практическими инструментами, проведут разбор ошибок.

Работа конференции будет проходить в два тематических потока: связи с общественностью в государственных структурах и связи с общественностью в бизнесе. Участники смогут переходить с потока на поток и слушать интересующие их доклады.