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ЕС определился по «Северному потоку-2»
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Еврокомиссия не поддержала «Северный поток — 2» 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: ТАСС
Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток —2", но и не будут вводить санкции, заявил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.
По словам чиновника, ведомства не считают, что "Северный поток" содействует диверсификации поставок и их маршрутов.
"Если он (газопровод — Прим.ред) будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", — сообщил Ристори на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что "о санкциях речи идти не может".
Кроме того, чиновник отметил, что Еврокомиссия рассматривает два пути дальнейших действий.
Первый из путей предусматривает предоставление мандата на проведение переговоров с Россией по "Северному потоку", а второй — внесение изменений в газовую директиву Евросоюза, чтобы распространить требования этой директивы на все газовые трубопроводы, включая трубопроводы из третьих стран. По словам Ристори, за это предложение уже проголосовал Европейский парламент и теперь в Европейском совете идут обсуждения о возможных изменениях в этой директиве.
Также чиновник заявил о намерении Еврокомиссии добиться того, чтобы "Северный поток — 2" соответствовал "прозрачности", "недискриминационностью", "возможностью доступа третьих сторон к сети" и определенной мерой "разделение", которые являются принципами европейского законодательства.
"Абсолютная монополия"
Ранее Верховная рада призвала европейские страны противостоять реализации проекта "Северный поток — 2". Заявление поддержали 266 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентарии потребовали отказаться от участия в подготовке, финансировании или лоббировании строительства российского газопровода. В украинском парламенте считают, что реализация проекта приведет к "абсолютной монополии" России на европейском газовом рынке.
Также депутаты призвали правительство в срочном порядке провести консультации с Еврокомиссией по этому вопросу.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" включает в себя строительство двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии, близ действующего "Северного потока".
В конце марта Германия дала разрешение на прокладку газопровода. Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG намерена в ближайшие месяцы получить разрешения на строительство в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании.
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