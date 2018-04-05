Депутат: в России слишком много автозаправок 

Как считает Евгений Москвичев, этим можно объяснить увеличение стоимости бензина в стране.
В ходе обсуждения роста оптовых цен на автомобильное топливо в России своим мнением поделился глава комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Он предположил, что причиной этой проблемы может быть то, что на территории страны насчитывается слишком много автозаправочных станций.
«Я точно знаю, что на территории РФ сегодня излишество заправок. Через каждые три-четыре километра. Отсюда может и цены растут выше, чем надо. Дмитрий Анатольевич Медведев разберётся», — цитирует НСН заявление Евгения Москвичева.
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0 0 30.03.2018
Согласно данным главы «Совета по товарным рынкам» Ильи Мороза, которые опубликовал РБК, на сегодняшний день в России насчитывается около 29 000 автозаправок. На независимые АЗС приходится 63% от этого количества, то есть примерно 18 300 станций. Эксперт отметил, что это рабочие места для 120 000 — 150 000 человек.
По мнению Ильи Мороза, если независимые сети заправок будут вынуждены уйти с рынка, это приведёт «не только к сокращению налоговой базы и росту безработицы, но и ухудшит возможности населения по приобретению топлива, особенно в малонаселённых и труднодоступных районах, где АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний предпочитают не работать из-за низкой рентабельности».
Ранее «Совет по товарным рынкам» обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на «неконтролируемый» рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо, который начался ещё осенью прошлого года. Предложено, в частности, повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы, а также «отпустить цены в рознице».
«Из-за скачка оптовых цен прибыль АЗС от реализации закупаемого на бирже бензина устремилась к нулю, а в ряде регионов продажа биржевых объемов бензина уже стала убыточной, — говорится в обзоре «Аналитики товарных рынков». — Это означает, что в ближайшее время средняя по РФ розничная цена бензина может начать расти на 20-30-50 копеек в неделю».
При этом, согласно более ранним прогнозам СПТР, цены на заправках уже к лету 2018 года могут увеличиться на пять рублей за литр бензина. За это публичное заявление Илья Мороз получил предупреждение от ФАС. По мнению «антимонопольщиков», нынешняя ситуация на рынке топлива не является критической.
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По материалам: www.kolesa.ru