Депутат: в России слишком много автозаправок

Как считает Евгений Москвичев, этим можно объяснить увеличение стоимости бензина в стране.

В ходе обсуждения роста оптовых цен на автомобильное топливо в России своим мнением поделился глава комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев . Он предположил, что причиной этой проблемы может быть то, что на территории страны насчитывается слишком много автозаправочных станций.

«Я точно знаю, что на территории РФ сегодня излишество заправок. Через каждые три-четыре километра. Отсюда может и цены растут выше, чем надо. Дмитрий Анатольевич Медведев разберётся», — цитирует НСН заявление Евгения Москвичева.

Новости / Авто и общество

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0 0 30.03.2018

Согласно данным главы «Совета по товарным рынкам» Ильи Мороза, которые опубликовал РБК , на сегодняшний день в России насчитывается около 29 000 автозаправок. На независимые АЗС приходится 63% от этого количества, то есть примерно 18 300 станций. Эксперт отметил, что это рабочие места для 120 000 — 150 000 человек.

По мнению Ильи Мороза, если независимые сети заправок будут вынуждены уйти с рынка, это приведёт «не только к сокращению налоговой базы и росту безработицы, но и ухудшит возможности населения по приобретению топлива, особенно в малонаселённых и труднодоступных районах, где АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний предпочитают не работать из-за низкой рентабельности».

Ранее «Совет по товарным рынкам» обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на «неконтролируемый» рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо, который начался ещё осенью прошлого года. Предложено, в частности, повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы, а также «отпустить цены в рознице».

«Из-за скачка оптовых цен прибыль АЗС от реализации закупаемого на бирже бензина устремилась к нулю, а в ряде регионов продажа биржевых объемов бензина уже стала убыточной, — говорится в обзоре «Аналитики товарных рынков». — Это означает, что в ближайшее время средняя по РФ розничная цена бензина может начать расти на 20-30-50 копеек в неделю».

При этом, согласно более ранним прогнозам СПТР, цены на заправках уже к лету 2018 года могут увеличиться на пять рублей за литр бензина. За это публичное заявление Илья Мороз получил предупреждение от ФАС . По мнению «антимонопольщиков», нынешняя ситуация на рынке топлива не является критической.

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По материалам: www.kolesa.ru