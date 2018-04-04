РЖД отметили рост экспорта минудобрений

«Основной прирост — экспорт, который составил 3,6 млн тонн груза. Подобная тенденция наблюдается и в этом году», — отметила представитель ЦФТО.

Причин, повлиявших на рост экспорта, несколько. В частности Бразилия активно закупает минеральные удобрения в России , пытаясь восстановить питательные вещества в почве после высокого урожая. В США спрос вырос после того как с 1 января этого года был закрыт местный завод по фосфорным удобрениям.