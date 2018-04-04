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РЖД отметили рост экспорта минудобрений
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РЖД отметили рост экспорта минудобрений 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Основной прирост — экспорт, который составил 3,6 млн тонн груза. Подобная тенденция наблюдается и в этом году», — отметила представитель ЦФТО.
Причин, повлиявших на рост экспорта, несколько. В частности Бразилия активно закупает минеральные удобрения в России, пытаясь восстановить питательные вещества в почве после высокого урожая. В США спрос вырос после того как с 1 января этого года был закрыт местный завод по фосфорным удобрениям.
Хороший спрос на калийные удобрения наблюдается у Китая и Индии.
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