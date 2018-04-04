В Узбекистане ввели госконтроль за ценами социально значимых товаров

Правительство Узбекистана ввело контроль над ценами социально значимых товаров и услуг. Об этом говорится в постановлении кабинета министров республики, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на информацию минюста

В список социально значимых товаров попали мука, хлеб, этиловый спирт, зерно, хлопковое масло, изделия из бумаги. Государство будет регулировать цены на автомобильный бензин, дизельное топливо, уголь, бытовой природный газ.

Перечень лекарственных препаратов и медикаментов будет составлен позднее специальной республиканской комиссией.

Кроме того, государственному регулированию подлежат тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте, услуги телевещания и радиосвязи.

В середине ноября прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поэтапном отказе от государственного регулирования цен. Согласно этому постановлению с 1 января 2018 года отменялись полномочия госорганов утверждать предельные уровни цен на продукцию, объёмы и дислокацию их распределения.

Начиная с урожая 2018 года повышаются закупочные цены на хлопок-сырец и зерно с учётом обеспечения рентабельности фермерских хозяйств, внедряется новый механизм формирования рыночных цен на технические семена, растительное масло, шрот, шелуху и другую сельхозпродукцию.