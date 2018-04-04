Замминистра финансов КНР: Китай является «ответственным инвестором» на международном рынке капитала

Пекин, 4 апреля / Синьхуа / — Китай является «ответственным инвестором» и уважает правила международного рынка капитала. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо.

Замминистра подтвердил позицию, отвечая на вопрос «Сократит ли Китай объем закупок облигаций американского госзайма в качестве контрмеры против предлагаемых США дополнительных тарифов на китайские экспортные товары».

"Китай управляет своими валютными резервами через рыночные операции в соответствии с рыночными правилами, конкретными рыночными принципами и принципом диверсифицированных инвестиций", — сказал он, сославшись на высказывания относительно управления валютными резервами, сделанные в предыдущем месяце премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Для защиты общественных активов Китай также стремится сохранить безопасность, ликвидность и умеренную рентабельность своих валютных резервов в размере 3 трлн долларов США, отметил Чжу Гуанъяо.

Администрация США во вторник обнародовала список продукции, подлежащей дополнительным пошлинам, который охватывает китайские экспортные товары на сумму 50 млрд долларов США, в отношении которых предлагается ввести дополнительные 25-процентные пошлины.

Китай в среду заявил, что принял решение о введении дополнительных 25-процентных пошлин в отношении импортируемой из США продукции на сумму 50 млрд американских долларов, включая соевые бобы, автомобили и химические продукты.

Согласно официальным данным, валютные резервы Китая в феврале составили 3,134 трлн долларов США. По статистическим данным Министерства финансов США, объем американских казначейских обязательств, находящихся у Китая в январе текущего года, составил 1,1682 трлн долл. США, снизившись до минимального уровня за предыдущие шесть месяцев. -0-