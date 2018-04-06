Эксперт: объем цифровой экономики может достичь 9 трлн рублей к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 апреля. / ТАСС /. Совокупный вклад интернет-экономики и мобильной экономики в ВВП России к 2021 году может вырасти до 7-8,75 трлн рублей, если темпы их роста составят порядка 10-15% в год. Прогнозы такой динамики развития рынков озвучил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в ходе Российского форума по управлению интернетом (Russian Internet Governance Forum, RIGF).

Он напомнил, что совокупный вклад интернет-экономики и мобильной экономики в экономику России составил в 2016 году 5,06% ВВП, или 4,35 трлн рублей. «Растем мы темпами примерно 10% в год, и нет предпосылок говорить о том, что эти темпы сильно замедлятся. 10-12%, может быть 15% в год, будет рост до 2021 года», — сказал он. «Это, конечно, не так много, как было когда-то, когда мы росли на 40% в год, но для уже зрелой экономики это хороший темп, тем более что другие экономики не растут у нас такими темпами», — добавил он.

По его словам, вклад только интернет экономики в ВВП России составляет 2,1%, а вклад мобильной экономики — 3,8%. «Мобильная экономика является самостоятельным видом экономической деятельности в России. Она уже одиннадцатая по размеру, и есть ощущение, что к 2021 году обгонит, к примеру, по объему сельское хозяйство», — считает глава РАЭК.