Россияне ожидают инфляцию в размере 8,5% за год

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика». Россияне ожидают инфляцию в размере 8,5% в ближайшие 12 месяцев, сообщил Банк России по итогам мартовского опроса, который выполнило ООО «ИнФОМ» по заказу регулятора.

Это новый минимальный уровень инфляционных ожиданий.

По мартовскому прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г.

Опрошенные ООО «ИнФОМ» россияне оценили инфляцию за последние 12 месяцев в 9,2%. Это минимальное значение ощущаемой инфляции за всю историю наблюдений. При этом с начала года данный показатель держится на однозначных значениях. Это стало возможным благодаря замедлению фактической инфляции до рекордных 2,2%.

Инфляционные ожидания, или прогноз россиян того, как изменятся цены в ближайшие 12 месяцев, сохраняются на минимальном уровне (8,5%). При этом происходит постепенное сближение ощущаемой инфляции с ожиданиями. Это говорит о том, что россияне ожидают более стабильной динамики цен в будущем.

Хотя оба опросных показателя пока заметно превосходят уровень официальной инфляции, продолжается тренд на их снижение. Для их большего сближения с инфляцией нужен более длительный период стабильно низких цен.

Пока на восприятие россиянами инфляции продолжают оказывать сильное влияние колебания цен на отдельные товары. В марте по сравнению с февралем незначительно увеличилась доля респондентов, заявивших о росте цен на молоко, овощи, фрукты, яйца и рыбу.

При этом по 25 категориям товаров и услуг их доля снизилась: россиян меньше стала беспокоить динамика цен на мясо и птицу, сыр и колбасы, табак и сигареты, чай и кофе, растительное масло, а также жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта.