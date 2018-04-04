Минимальная розничная цена на каждую категорию вина в РФ будет устанавливаться отдельно

МОСКВА , 4 апреля / ТАСС /. Росалкогольрегулирование планирует ввести минимальную цену на вино, однако для каждого вида напитка она будет устанавливаться отдельно. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Игорь Чуян.

"Конечно, планируется, но очень сложный вопрос, потому что очень много разных вин, придется вводить очень много разных минимальных цен на каждую категорию вина — столовое, качественное, фруктовое, ликерное", — сказал он.

Кроме того, по словам Чуяна, минимальная розничная цена на водку и коньяк в России в этом году повышаться не будет.

Отвечая на вопрос, ожидается ли повышение цен, он ответил: «Я думаю, что нет».