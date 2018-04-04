40 яслей построят в Удмуртии в 2018 году

Ижевск. Удмуртия . 40 садов-яслей планируют построить в 2018 году. Об этом в среду, 4 апреля, журналистам рассказал министр строительства республики Иван Ястреб

На эти цели из федерального бюджета регион получит 632 млн рублей, доля софинансирования региона составит порядка 140 млн рублей.

«Исходя из тех средств, которые у нас имеются на сегодняшний день, плюс там будет доля софинансирования из республиканского бюджета — это порядка 140 млн рублей. Мы ориентируемся на строительство 40 яслей по всей республике для детей от двух месяцев до 3 лет», — сказал Ястреб.

Также по словам министра, в планах на этот год стоит введение в эксплуатацию 20 фельдшерско-акушерских пунктов.