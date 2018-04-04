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В РФ могут установить минимальную стоимость вина
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Власти хотят установить минимальную цену на каждую категорию вин 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заявил, что минимальная розничная цена на вина будет введена. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Конечно, планируется, но очень сложный вопрос, потому что очень много разных вин, придется вводить очень много разных минимальных цен на каждую категорию вина — столовое, качественное, фруктовое, ликерное", — сказал Чуян.
Он отметил, что конкретных цифр пока нет, и вопрос находится в стадии обсуждения с профессиональным обществом.
Глава ведомства также добавил, что минимальные розничные цены на коньяк и водку в этом году в России поднимать не планируется.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил минимальную цену на вино.
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