У вина может появится минимальная цена

России могут ввести минимальную цену на вино, однако сроки такого нововведения пока неизвестны, — сообщил журналистам глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян

"Это очень сложный вопрос, потому что много разных вин", — сказал чиновник и пояснил, что в связи с многообразием категорий вин необходимо будет вводить разную минимальную цену на каждое из них: столовое, фруктовое, ликерное и так далее. Но данный вопрос, по словам Чуяна, уже находится на стадии обсуждения с профессиональным сообществом.

В прошлом году такая идея уже предлагалась Минсельхозом — для того, чтобы отсечь некачественный товар на рынке. Ведомство даже предлагало «приемлемый уровень минимальной розничной цены на тихое вино» — в диапазоне 180-190 рублей за бутылку.

Если же российские ведомства будут ориентироваться на европейские винные рынки, то во Франции — винной сверхдержаве, бутылка недорого вина стоит 4-5 евро. В пересчете на рубли по текущему курсу получаем цену в 340-420 рублей.

Но эту цену устанавливают сами виноделы, а не государство.