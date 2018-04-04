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У вина может появится минимальная цена
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У вина может появится минимальная цена 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В России могут ввести минимальную цену на вино, однако сроки такого нововведения пока неизвестны, — сообщил журналистам глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян.
"Это очень сложный вопрос, потому что много разных вин", — сказал чиновник и пояснил, что в связи с многообразием категорий вин необходимо будет вводить разную минимальную цену на каждое из них: столовое, фруктовое, ликерное и так далее. Но данный вопрос, по словам Чуяна, уже находится на стадии обсуждения с профессиональным сообществом.
В прошлом году такая идея уже предлагалась Минсельхозом — для того, чтобы отсечь некачественный товар на рынке. Ведомство даже предлагало «приемлемый уровень минимальной розничной цены на тихое вино» — в диапазоне 180-190 рублей за бутылку.
Если же российские ведомства будут ориентироваться на европейские винные рынки, то во Франции — винной сверхдержаве, бутылка недорого вина стоит 4-5 евро. В пересчете на рубли по текущему курсу получаем цену в 340-420 рублей.
Но эту цену устанавливают сами виноделы, а не государство.
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