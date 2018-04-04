Как изменятся цены на алкоголь в РФ

Цены на водку и коньяк в России не изменятся в 2018 году

Глава Росалкогольрегулирования ответил на вопрос о повышении минимальных розничных цен на алкоголь в текущем году.

агентству ТАСС. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка не планирует повышать цены на крепкие алкогольные напитки в 2018 году. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Чуян

Минимальная цена на водку по прежнему остается 205 рублей, на коньяк — 371 рубль соответственно.

Помимо этого, он рассказал, что ведомство планирует ввести минимальную цену на вино. Причем для каждого вида вина будет установлена своя цена.

«Очень сложный вопрос, потому что очень много разных вин, придется вводить очень много разных минимальных цен на каждую категорию вина — столовое, качественное, фруктовое, ликерное», — отметил Чуян.

В настоящий момент вопрос находится в стадии обсуждения.