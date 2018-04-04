Брюссель, 4 апреля /Синьхуа/ — Европейский союз /ЕС/ не поддерживает меры, которые противоречат нормам ВТО. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Даниэль Росарио, комментируя список дополнительных пошлин США на товары из Китая.
"Мы призываем заинтересованные стороны гарантировать соответствие их торговых действий нормам ВТО. Мы проанализируем меры, принимаемые сторонами, с точки зрения их совместимости с ВТО", — сказал Д. Росарио, отвечая на вопрос Синьхуа.
По словам представителя, ЕС уже принял во внимание меры США против Китая в рамках внутреннего расследования по 301-му разделу Закона о торговле США, и внимательно следит за расследованием с момента его начала в августе 2017 года.
Д. Росарио также отметил важность роли ВТО в решении торговых разногласий.
"Важно подчеркнуть, что ЕС считает, что меры должны всегда приниматься в рамках ВТО, которая предоставляет множество инструментов для эффективного решения торговых разногласий", — сказал представитель. —0—