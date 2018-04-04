ЕС не поддерживает меры, противоречащие нормам ВТО — представитель Еврокомиссии

"Мы призываем заинтересованные стороны гарантировать соответствие их торговых действий нормам ВТО. Мы проанализируем меры, принимаемые сторонами, с точки зрения их совместимости с ВТО", — сказал Д. Росарио, отвечая на вопрос Синьхуа.

По словам представителя, ЕС уже принял во внимание меры США против Китая в рамках внутреннего расследования по 301-му разделу Закона о торговле США, и внимательно следит за расследованием с момента его начала в августе 2017 года.

Д. Росарио также отметил важность роли ВТО в решении торговых разногласий.

"Важно подчеркнуть, что ЕС считает, что меры должны всегда приниматься в рамках ВТО, которая предоставляет множество инструментов для эффективного решения торговых разногласий", — сказал представитель. —0—