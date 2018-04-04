Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%

Потребительские цены в России за период с 27 марта по 2 апреля выросли на 0,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Росстата . На этом уровне инфляция в стране держится пятую неделю подряд.

С начала апреля инфляция составила 0%, с начала года — 0,8%. В целом за апрель 2017 года цены в РФ увеличились на 0,3%, напоминает статистическое ведомство.

«За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,6%, сахар-песок и пшено — на 0,6%, печенье и соль — на 0,2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0,7%, куры, рыба мороженая, масло подсолнечное и мука — на 0,2%, — говорится в сообщении Росстата. — Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь, помидоры — 2,6—4,5%. В то же время огурцы стали дешевле на 3%». Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Минэкономразвития ранее прогнозировали, что в марте инфляция в РФ составит 0,2—0,3% месяц к месяцу, в годовом выражении — 2,2—2,3%. В министерстве ожидают, что в июне годовые темпы роста цен могут опуститься ниже 2%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России 23 марта заявила, что во II квартале инфляция достигнет минимума из-за эффекта базы прошлого года по продовольствию, а далее годовая инфляция начнет постепенно возвращаться к 4%. По прогнозу ЦБ, инфляция составит 3—4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в 2019-м.

Как сообщалось ранее, в феврале потребительские цены в России выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция не изменилась относительно январского уровня, составив 2,2%.